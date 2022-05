KCNA berichtet nicht, wie viele der Betroffenen auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet sind. Seit den ersten bestätigten Corona-Fällen in Nordkorea am 12. Mai wächst die Sorge über den Mangel an Impfstoffen, die unzureichende medizinische Versorgung und eine mögliche Nahrungsmittelkrise in dem 25 Millionen-Einwohner-Land. Die Regierung in Pjöngjang hat bislang nicht auf Hilfsangebote Südkoreas und der USA reagiert.