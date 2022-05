Lange hat das Regime von Kim Jong Un so getan, als gäbe es in Nordkorea kein Corona. Doch vor wenigen Tagen bestätigte Pjöngjang die ersten Coronainfektionen im Land. Nun ist die Zahl fieberbedingter Todesfälle in Nordkorea nach offiziellen Angaben auf 50 gestiegen. Bis zum Sonntagabend (Ortszeit) sei zudem die Zahl der Patienten mit Fiebersymptomen auf mehr als 1,2 Millionen geklettert, berichteten die Staatsmedien am Montag unter Berufung auf das Notfallzentrum zur Epidemie-Prävention. Mehr als die Hälfte von ihnen sei wieder genesen.