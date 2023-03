Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Donnerstag seine größte ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-17 als harte Reaktion auf die laufenden Militärübungen zwischen den USA und Südkorea abgefeuert. Machthaber Kim Jong Un betonte in einer Ansprache die Notwendigkeit, »die Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen (...), indem wir die nukleare Kriegsabschreckung unwiderruflich verstärken«, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.