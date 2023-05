Der Raketenstart erhöhe die Spannungen in der Region und könne die Sicherheitslage destabilisieren, hieß es weiter. »Die Vereinigten Staaten werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des amerikanischen Heimatlandes und die Verteidigung unserer Republik Korea und der japanischen Verbündeten zu gewährleisten.«

Mitteilung in Seoul sorgt für Aufregung

Nach dem Start der Rakete hatten Südkoreas Hauptstadt und die südjapanische Region Okinawa kurzzeitig Alarm ausgelöst. Die Stadt Seoul, in der Sirenen heulten, schickte eine Warnung an alle Mobiltelefone und rief die Bevölkerung darin auf, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten und »Kinder und Ältere zuerst in Sicherheit zu bringen«. Wenig später teilte das Innenministerium mit, die von der Stadtverwaltung verbreitete Warnung sei »fehlerhaft veröffentlicht« worden.