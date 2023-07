Das U-Boot der USS Kentucky Ohio-Klasse kam am Dienstag in Südkoreas südlichem Hafen Busan an und lag am Freitag immer noch im Dock, sagte Oberst Isaac Taylor, ein Sprecher des US-Militärs. Von Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun Nam hieß es, dass die bloße Anwesenheit solcher Waffen in Südkorea das Kriterium für den Einsatz von Atomwaffen durch den Norden erfüllen könnte. Der Minister warnte die USA vor der Entsendung weiterer nuklearfähiger Einheiten.