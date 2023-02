Nach eigenen Angaben liefert das WFP jeden Monat spezielle Nährmittel an etwa eine Million schwangere Frauen, stillende Mütter und Kinder in dem Land, um akute und chronische Unterernährung zu bekämpfen. Dabei handelt es sich um Zerealien oder mit Eiweiß, Fetten und Vitaminen angereicherte Kekse, die etwa an Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten geliefert werden.

Diktator Kim hatte zuletzt die Drohgebärden gegen den Süden und die USA verstärkt und auch eine Langstreckenrakete in Richtung Japan abgeschossen. Das Land steckt einen Großteil seines Budgets in das Militär. Zuletzt präsentierte das Land bei einer Parade offenbar so viele Interkontinentalraketen wie noch nie.