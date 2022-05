Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche versetzte am Samstagmorgen ein Raketentest Nordkoreas das Militär in Südkorea und Japan in Alarmbereitschaft. Der Generalstab den südkoreanischen Militärs teilte mit, das nicht genau identifizierte Geschoss sei am Samstag in Richtung des Japanischen Meeres geschossen worden. Inzwischen scheint klar, dass der ballistische Flugkörper offenbar von einem U-Boot abgeschossen wurde. Solche Raketen gelten als besonders gefährlich, zumal wenn sie in der Lage sind, auch Atomsprengköpfe zu tragen.

Erst am Mittwoch hatte Nordkorea zuletzt einen ballistischen Flugkörper getestet. Insgesamt führte Nordkorea in diesem Jahr an bisher elf Tagen Raketentests durch, bei denen neben Raketenabwehrwaffen mit geringer Reichweite offenbar bis zu 15 ballistische Flugkörper getestet wurden. Eine der abgefeuerten Raketen war eine Interkontinentalrakete, aber auch einige der registrierten Mittelstrecken-Geschosse könnten in der Lage sein, Atomsprengköpfe zu tragen.

Über die verfügt Nordkorea derzeit wohl noch nicht, arbeitet aber möglicherweise wieder daran, das schnellstmöglich zu ändern. »Wir werden weiterhin Schritte unternehmen, um die nuklearen Fähigkeiten unseres Landes so schnell wie möglich zu stärken und zu entwickeln«, sagte Staatschef Kim Jong Un Ende April nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA bei einer Militärparade in Pjöngjang. Beobachtende Staaten nehmen das ernst, vor allem Südkorea versteht es als direkte Drohung. Die koreanischen Teilstaaten befinden sich in einem ständig schwelenden Konflikt miteinander, seit die Halbinsel im beginnenden Kalten Krieg im Jahr 1948 geteilt wurde.

Eine Sprecherin des US-Außenministeriums hatte am Freitag die Vermutung geäußert, Pjöngjang könne »schon in diesem Monat« einen Atomtest durchführen. Beobachtet wurde demnach die Ausbesserung von Tunnelbauten auf einem bekannten nordkoreanischen Testgelände. Experten werten das als mögliche Vorbereitungen für einen bevorstehenden Test. Es wäre der Erste seit 2017, Nordkorea unterliegt wegen seines Raketen- und Atomwaffenprogramms strengen internationalen Sanktionen. Nordkorea ist ein totalitär regierter sozialistischer Staat, der wohl zu den ärmsten Nationen der Welt gehört. In internationalen Vergleichen fehlt der weitgehend isolierte Staat meist, weil kaum verifizierbare Zahlen über seine wirtschaftliche und soziale Situation existieren.

Raketentests: Was ist normal? Dass die aktuellen Raketentests für eine Intensivierung des nordkoreanischen Raketenprogramms stehen, steht außer Frage: Nordkorea testete seit dem 5. Januar mehr Raketen als im gesamten Jahr 2021. Zuletzt hatte es vergleichbar viele Tests im Jahr 2017 gegeben, als Nordkorea über das Jahr über 20 Geschosse erprobte. Seitdem testete das Land nur vereinzelt Mittel- oder Langstreckenwaffen – zwischen 2018 und 2022 insgesamt weniger, als allein im Frühjahr dieses Jahres. Die Abfolge der diesjährigen Raketentests grenzt schon fast an eine Leistungsshow, mit der Nordkorea die ganze Breite seines Waffenarsenals vorführte. Dazu gehörten Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen, taktische Munition mit nuklearer Option, mindestens zwei Hyperschallgeschosse, Raketen, die von fahrenden Zügen abgeschossen wurden und nun wahrscheinlich eine U-Boot-gestützte Rakete. Dass Nordkorea über solche Waffensysteme verfügt, ist allerdings keine Überraschung: Zuletzt testete der Staat seine U-Boot-Waffen 2015, 2016, 2019 und 2021.