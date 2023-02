Nordkorea droht nach Angaben des Regimes eine beispiellose Lebensmittelknappheit. Diktator Kim Jong Un hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA nun seine Vertrauten aufgefordert, eine »grundlegende Transformation« in der landwirtschaftlichen Produktion einzuleiten. Das Erreichen der Getreideproduktionsziele in diesem Jahr habe oberste Priorität. Der Agenturbericht lässt im Unklaren, mit welchen Maßnahmen genau Nordkorea seinen Ertrag steigern will.