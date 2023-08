Nordkorea ist bitterarm und unterliegt zudem massiven Sanktionen durch die vereinten Nationen. Trotzdem leistet sich das Land ein sündhaft teures Atomwaffenprogramm.

Aus einem unveröffentlichten Uno-Bericht, den die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag einsehen konnte, geht hervor, dass dies vor allem durch die Arbeit von Hackern finanziert wird. Unabhängige Sanktionsbeobachter schrieben in dem Bericht an einen Ausschuss des Weltsicherheitsrats, nordkoreanische Hacker griffen weiterhin erfolgreich Cyber-Kryptowährungen und andere Finanzbörsen weltweit an.