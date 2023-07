Kim habe dem russischen Verteidigungsminister »neu entwickelte« Waffen und Munition vorgestellt. Dabei habe er mehrfach seine Überzeugung bekräftigt, »dass den russischen Streitkräften und der russischen Bevölkerung große Erfolge bevorstehen«, hieß es weiter.

Nordkorea hatte von Beginn an den russischen Angriffskrieg in der Ukraine unterstützt und nach Erkenntnissen der USA auch Waffen an Russland geliefert. Diese Vorwürfe weist Pjöngjang jedoch zurück.