Immer wieder Warnungen vor möglichem Atomtest

Die Spannungen in der Region haben in den vergangenen Wochen wieder deutlich zugenommen, unter anderem wegen einer Serie von nordkoreanischen Raketentests. Seit Ende September hatte das nordkoreanische Militär solche Tests in ungewohnt hoher Frequenz durchgeführt. Damit sollte laut Aussage der Regierung auch der Beschuss von südkoreanischen Flugplätzen mit taktischen Nuklearwaffen simuliert werden. Außerdem feuerte Nordkoreas Armee Hunderte Artilleriegeschosse ab und ließ Kampfflugzeuge im Grenzgebiet zu Südkorea aufsteigen.

Anfang Oktober hatte Pjöngjang zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen. Das letzte Mal, als Nordkorea 2017 eine Rakete über Japan fliegen ließ, führte das Land nur wenige Tage später einen Atomwaffentest durch. Südkorea und die USA warnen seit Monaten vor einem solchen Schritt. Es wäre der erste Test dieser Art seit 2017.