Bei dem Mann handelte es sich nach Angaben des US-Militärs um Travis King, einen 23-jährigen Soldaten aus Texas, der seit Januar 2021 bei der US-Armee diente und zuletzt in Südkorea stationiert war.

Unklar bleibt, was King zu seiner Aktion trieb. Zuletzt hatte US-Verteidigungsministerium neue Details zu dem mysteriösen Fall preisgegeben. Ein klares Bild formt sich aber auch daraus nicht.

Der junge Mann sei zum Flughafen eskortiert worden und hätte zurück in die USA fliegen sollen. Er habe jedoch in letzter Minute vor dem Einstieg in die Maschine den Flughafen verlassen, hatte die Vize-Pentagon-Sprecherin, Sabrina Singh, am 21. Juli erklärt.