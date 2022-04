Gerade erst hatte Nordkorea dem Nachbarn im Süden sehr offen mit einem Atomschlag gedroht. Nun kommt aus den USA eine Warnung: Das Regime in Pjöngjang könnte rund um Nordkoreas Nationalfeiertag Mitte April einen Atomwaffentest planen.

»Wir sind besorgt, dass Nordkorea versucht sein könnte, im Zusammenhang mit dem Feiertag am 15. April eine neue Provokation zu unternehmen«, sagte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, am Mittwoch. »Ich will nicht zu viel spekulieren, aber ich denke, es könnte ein weiterer Raketenstart sein, es könnte ein Atomtest sein.«