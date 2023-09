Das Land plane, weitere bestehende U-Boote in nuklear bewaffnete Schiffe umzuwandeln und den Bau von U-Booten mit Nuklearantrieb voranzutreiben, sagte Kim demnach. Die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse in Zukunft vorangetrieben werden. Nach seiner Teilnahme am feierlichen Stapellauf am Mittwoch habe Kim das U-Boot Nummer 841 »Hero (Held) Kim Kun Ok« einen Tag später vor der ersten Testfahrt inspiziert.