Kim rief die Rüstungsbetriebe laut KCNA dazu auf, »die Massenproduktion verschiedener Waffen und Ausrüstungen voranzutreiben«. Er rief demnach auch dazu auf, »aktiv tatsächliche Kriegsübungen« auszuführen, um »neueste Waffen und Ausrüstung effizient zu betreiben«.

Die Spannungen haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet. Im Juli hatte erstmals seit 1981 ein atomwaffenfähiges U-Boot der US-Marine in einem südkoreanischen Hafen geankert. In Nordkorea wurde der seltene Besuch scharf kritisiert. Pjöngjang drohte mit dem Einsatz von Atomwaffen.