Trotz zahlreicher Probleme und einer dramatischen Wirtschaftskrise bemüht sich die diktatorische Führung in Nordkorea, das Image des Landes aufzupolieren. Das Parlament in Pjöngjang will das abgeschottete Land mithilfe neuer Gesetze in ein »schönes und zivilisiertes sozialistisches Märchenland« verwandeln. »Zwei neue Gesetze werden die Bemühungen der Regierungspartei um eine radikale Wende in der Landbevölkerung und ihre Politik zur Landschaftsgestaltung vorantreiben, eine rasche Entwicklung der sozialistischen Landbevölkerung ... zu erreichen und das Land in ein schönes und zivilisiertes sozialistisches Märchenland zu verwandeln«, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag unter Berufung auf die Rede eines Abgeordneten vor der nordkoreanischen Obersten Volksversammlung (SPA).