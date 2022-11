Das südkoreanische Militär hat Kampfjets losgeschickt, nachdem es am Freitag etwa 180 nordkoreanische Kampfflugzeuge in der Nähe der Grenze entdeckt hatte. Dies teilten Südkoreas Streitkräfte am Freitag mit. Die nordkoreanischen Flugzeuge flogen nördlich der sogenannten taktischen Messlinie, die bis zu 20 Kilometer nördlich der militärischen Demarkationslinie (MDL) verläuft, so das südkoreanische Militär in einer Erklärung.