Der Test habe dazu gedient, die »Kampffunktion des Schiffes und die Eigenschaften seines Raketensystems« zu überprüfen und gleichzeitig die Fähigkeit der Matrosen zu verbessern, eine »Angriffsmission in einem echten Krieg« durchzuführen. Das berichtete KCNA am Montag, ohne das Datum des Besuchs des Staatschefs bei der an der Ostküste stationierten Marineflotte zu nennen. Das Schiff habe sein Ziel »schnell und ohne einen einzigen Fehler« erreicht.