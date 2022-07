Streit mit Bulgarien dauert an

Damit die Verhandlungen über den Beitritt des kleinen Balkanlandes zur EU demnächst beginnen können, musste die Regierung in Skopje in der Vergangenheit bereits Zugeständnisse an Griechenland machen – und den Namen des Landes in Nordmazedonien ändern. Das Land ist seit 2005 EU-Beitrittskandidat, doch seitdem blockieren Nachbarstaaten immer wieder den Start der Gespräche.