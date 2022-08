Rennen um die Arktis Russland kritisiert geplanten Nato-Ausbau um den Nordpol

»Die Nato muss ihre Präsenz in der Arktis erhöhen«, so hat es Generalsekretär Stoltenberg wegen verstärkter russischer Aktivitäten in der Region angekündigt. Die Antwort aus Russland folgte prompt.