»Die Idee, dass irgendein Dr. Evil es organisiert hat, ist schwer zu glauben«, sagte Peskow am Donnerstag in Moskau. Die Aufgabe sei zu schwierig und habe wahrscheinlich nur von einem »gut ausgebildeten staatlichen Sonderdienst« durchgeführt werden können. »Und davon gibt es in unserer Welt nicht allzu viele«. Peskow stellte zudem die Frage in den Raum, woher die USA Erkenntnisse über den Ermittlungsstand habe – diese seien ja selbst nicht an den Ermittlungen beteiligt. Peskow wiederholte weiter die russische Forderung, an den Ermittlungen zu den Explosionsursachen beteiligt zu werden. Derzeit werden separate Ermittlungen von Dänemark, Schweden und Deutschland durchgeführt.