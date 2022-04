»Das russische Erdgas ist verteufelt und wir werden in die gleiche Ecke gestellt«, sagt Bürgermeister Axel Vogt über seinen Heimatort Lubmin. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist die kleine Gemeinde an der Ostsee ständig in den Schlagzeilen. Denn hier kommt durch die Pipeline Nordstream I russisches Gas an. Und hier endet auch Nordstream II, das Pipeline-Projekt, das die Bundesregierung als Reaktion auf die Invasion gestoppt hat. Die Gemeinde erfuhr davon aus den Nachrichten, fühlt sich im Stich gelassen. Es wäre klüger gewesen, Nordstream II nicht zu bauen, heißt es jetzt.