In der Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine steht Deutschland im internationalen Vergleich zunehmend schlecht da. Im Nachgang zu der historischen Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), künftig auch Waffen in das Kriegsgebiet zu liefern, wurde der Bundesregierung wiederholt vorgeworfen, der Ukraine nur zögerlich militärisches Material zur Verfügung zu stellen. Vor allem Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, attackierte Deutschland immer wieder scharf. Aber auch die Regierung in Kiew und insbesondere osteuropäische Nato-Partner kritisierten Berlin wiederholt für ausbleibende Lieferungen vor allem schwerer Waffen. Polens Präsident Andrzej Duda sprach sogar von Wortbruch.