Wegen mutmaßlicher Geheimdiensttätigkeit Norwegen weist 15 russische Botschaftsmitarbeiter aus

Das norwegische Außenministerium hat die Ausweisung von 15 russischen Botschaftsmitarbeitern verkündet. Die an der Botschaft in Oslo akkreditierten Personen hätten Tätigkeiten ausgeübt, die mit ihrem diplomatischen Status unvereinbar seien, erklärte die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt ihrem Ministerium zufolge zur Begründung. »Wir wollen nicht zulassen, dass russische Geheimdienstoffiziere unter diplomatischem Deckmantel in Norwegen operieren.«