»Klare Unterstützung« für Waffenruhe

Macron sagte, während seiner Gespräche mit dem Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, wie auch mit den Staatschefs von Ruanda und Angola, Paul Kagame und João Lourenço, hätten alle Seiten »klare Unterstützung« für eine Waffenruhe in Nord-Kivu bekundet, die am kommenden Dienstag in Kraft treten soll. Auch Vertreter der in der Region operierenden Rebellengruppe M23 hätten sich bei einem Treffen mit Lourenço zu der Waffenruhe bekannt, teilte Macron mit.

Feuerpausen in Nord-Kivu sind allerdings in der Vergangenheit wiederholt angekündigt worden, ohne dass sie jemals respektiert wurden. Die M23 hat in der Provinz weite rohstoffreiche Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht.