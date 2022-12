Jedoch nicht jede und jeder, der wohnungslos ist, ist auch obdachlos. Viele der Betroffenen leben in Notunterkünften oder bei Freunden und Bekannten. Andere wechseln von der Straße in Schlaflager und wieder zurück. Etwa 37.000 Menschen, so die Schätzung, leben dauerhaft im Freien, selbst jetzt im Winter. Was wissen wir über sie? Und wie nah lassen wir ihre Wirklichkeit in unseren Alltag?