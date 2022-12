Einmal pro Woche gibt die Issarachon Foundation hier Essen aus. Es ist eine kleine Organisation in Thailands Hauptstadt, die seit mehr als 20 Jahren Menschen ohne Zuhause warme Mahlzeiten zukommen lässt, Wunden verarztet, Kleidung verteilt, Beistand leistet. Für Menschen, die durch das soziale Netz gefallen sind, das in Thailand loser gestrickt ist als in den meisten europäischen Ländern.

Issarachon arbeitet mit dem Ministerium für soziale Entwicklung zusammen, finanziert die Hilfe jedoch fast ausschließlich über Spenden. Je nachdem, wie viel Geld innerhalb eines Monats zusammenkommt, sind die Pappboxen mit mehr oder weniger Essen gefüllt. Atchara Sorawaree ist eine der Hauptorganisatorinnen, sie steht unter einem Sonnensegel an dem Tisch, wo die Essensboxen ausgegeben werden. »Viele ärmere Menschen werden krank, weil sie Nahrungsmittel aus dem Müll fischen und essen«, berichtet sie. »Durch die Hitze in Bangkok verderben Abfälle besonders schnell. Deshalb hatten wir die Idee mit dem Namen One Clean Meal – ein sauberes Essen pro Woche.« Meist bestehe eine Box aus gebratenem Gemüse und Hähnchenfleisch mit Reis, gekocht von kleinen Straßenküchen, denen die Stiftung vertraut.