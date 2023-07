Odessas größte und älteste Kirche – oder vielmehr das, was davon übrig ist. Die orthodoxe »Verklärungskathedrale« wurde durch einen russischen Raketenangriff in der Nacht zum Sonntag teilweise zerstört.

Andriy Palchuk, Erzdiakon Verklärungskathedrale

»Als die rechte Altarkapelle – der heiligste Teil der Kathedrale – getroffen wurde, flog ein Raketenteil durch die gesamte Kathedrale und traf den Bereich, in dem wir Ikonen, Kerzen und Bücher zum Kauf ausstellen. Dort begann das Feuer.«

Dort, wo es brannte, standen lediglich Repliken und neue Bücher, sie waren nicht besonders wertvoll. Doch der entstandene Schaden am Gebäude sei enorm, sagt der Erzdiakon. Das halbe Dach der Kirche sei zerstört. Und zwei Menschen wurden bei dem Raketeneinschlag verletzt. Gemeindemitglieder und Anwohner sind entsetzt.

Olha, Anwohnerin

»Mein Kind wurde hier eingeschult. Wir fahren regelmäßig zum Gottesdienst in der Kathedrale. Die Priester hier sind wunderbar. Diese Leute müssen aufhören, so grausam zu sein.«

In der Kathedrale haben sich Dutzende Freiwillige zusammengefunden, um die Schäden zu beseitigen. Zumindest erstmal etwas aufräumen.

Maia Hrynko, Psychologin beim Katastrophenschutz

»Ich glaube, die beste Medizin gegen Stress und traumatische Ereignisse, gerade jetzt in dieser Situation, sind körperliche Aktivität und gegenseitige Unterstützung. Wenn wir alle zusammen mit anpacken, können wir es schaffen, trotz allem Freundlichkeit und Liebe zu bewahren und uns gegenseitig zu helfen.«

Gegenseitige Hilfe ist auch in anderen Teilen der Stadt nötig. Denn Zerstörung gibt es nach der vorigen Nacht in Odessa überall zu sehen. Die Bilanz der jüngsten Angriffe auf die Hafenstadt am Schwarzen Meer: ein Toter und mindestens 22 Verletzte. Der ukrainische Präsident wandte sich unmissverständlich an das Regime in Moskau.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

»Wenn jemand in Russland hofft, das Schwarze Meer in ein Gebiet der Willkür und des Terrorismus verwandeln zu können, wird er keinen Erfolg haben. Wir wissen, wie wir uns verteidigen können, und wir sehen eine Bereitschaft in der Welt, weiterhin zusammenzuarbeiten, und zwar immer aktiver, um Frieden in diese Region zu bringen.«

Unterdessen räumen die Menschen in Odessa weiter auf – auch wenn auch tagsüber die Gefahr weiterer Angriffe besteht. Der Erzdiakon der Verklärungskathedrale ist sich jedenfalls sicher: Mit Gottes Hilfe werde man die Kirche restaurieren.