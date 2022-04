Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Unter kritischen Russinnen und Russen lösten die Bilder des zerstörten Wohnhauses Entsetzen aus. Sie wiesen auf den Zeitpunkt hin: In Russland wird an diesem Wochenende Ostern gefeiert.

»Russland ist an so vielen schrecklichen Dingen schuld – und sagt immer, es sei nicht schuld«

Der bekannte russische Entertainer Maxim Galkin, der inzwischen in Israel lebt, meldete sich mit einem Video via Instagram. Er wandte sich an russische Offizielle, die zum wichtigsten Fest der Christen nach Jerusalem kommen: »An Ostern fliegen russische Flugabwehrraketen in ein Wohnhaus in Odessa. Eine Familie stirbt, ein drei Monate altes Baby wird getötet. Wie kann das sein? Erklären Sie mir das.«