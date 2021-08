Kevin Jon Heller, geboren 1972, ist Dozent für Rechtswissenschaften und Internationales Recht an der Universität Kopenhagen und an der australischen Nationaluniversität. Er forschte zu den Nürnberger Prozessen und nahm an den Verhandlungen des Internationalen Strafgerichtshofes zur Einführung des Verbrechens der Aggression teil. Für Human Rights Watch fungierte er als rechtlicher Berater im Prozess gegen Saddam Hussein. Er ist Vegetarier und befürwortet die Kriminalisierung von Umweltzerstörung.

Foto: privat