Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ist mit einem 100-Prozent-Ergebnis zum neuen Vorsitzenden seiner konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) gewählt worden. Auf einem außerordentlichen Bundesparteitag in Graz entfielen am Samstag alle 524 Delegierten-Stimmen auf den 49-Jährigen. Nehammer nahm die Wahl »mit Stolz und Dankbarkeit« an. Die ÖVP regiert seit Anfang 2020 in einem Bündnis mit den Grünen. Die Koalition gilt als stabil.