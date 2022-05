Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen strebt eine zweite Amtszeit an. »Ich möchte, wenn Sie einverstanden sind, das Meinige dazu beitragen, dass die nächsten Jahre gut werden für uns alle«, erklärte er in einem online veröffentlichten Video und gab damit seine Kandidatur offiziell bekannt. Der 78-Jährige war Ende 2016 in das höchste österreichische Staatsamt gewählt worden.