Gleich zwei Rücktritte von ÖVP-Ministerinnen haben in Wien politisch Unruhe ausgelöst. Sowohl Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger als auch Digitalministerin Margarete Schramböck gaben am Montag dieser Woche ihre Rücktritte bekannt. Und das kurz vor dem anstehenden Parteitag der Volkspartei am Samstag.

Elisabeth Köstinger galt als enge Vertraute von Sebastian Kurz, beide Ministerinnen kamen aus dem türkisen Lager des Ex-Kanzlers. Geht mit ihren Rücktritten die Kurz-Ära endgültig zu Ende? Und wohin will Bundeskanzler Karl Nehammer seine Partei steuern?

Der Parteitag am Samstag könnte Antworten darauf geben. Dort will Karl Nehammer eine Grundsatzrede zur Zukunft der ÖVP halten. Und auch Sebastian Kurz wird sich erstmals nach seinem Rückzug aus der Politik wieder öffentlich äußern. Die Zukunft der Volkspartei In dieser Folge von »Inside Austria« geht es darum, was die Rücktritte der beiden Ministerinnen für Österreich bedeuten, warum die Abgänge gerade jetzt kommen und wie sie die Machtstrukturen in der Regierung neu ordnen. Wir blicken auf den Parteitag der ÖVP und erklären, wieso die Volkspartei derzeit in der Krise steckt. Und wir fragen, ob die Regierung bis zu den nächsten Wahlen 2024 durchhalten kann.