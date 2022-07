Ebenfalls im Untersuchungsausschuss wurde eine pikante Umfrage diskutiert, die vom ÖVP-geführten Wirtschaftsministerium zu Beginn der türkis-grünen Regierungszeit in Auftrag gegeben wurde. Finanziert mit Steuergeld wurden auch Negativaspekte zu einem führenden Kopf der Grünen abgeklopft. »Was stört Sie an Sigrid Maurer?«, lautete eine Frage. Maurer steht als Fraktionschefin den grünen Parlamentsabgeordneten vor. Wollte die ÖVP in Erfahrung bringen, welche Attacken auf die exponierte Grüne in der Bevölkerung am meisten verfangen?