Viele Köpfe der konservativen ÖVP schneiden schlecht ab, nur der Wirtschaftsminister ist wirklich wohlgelitten – und der ist eigentlich Wissenschaftler. Die letzte Wahl in ihrem Kernland Niederösterreich überstand die Kanzlerpartei arg ramponiert, der Job von Frontmann Karl Nehammer dürfte aber vorerst gesichert sein: Der Regierungschef genießt mehr Vertrauen als seine ÖVP, an der seit der Ära von Sebastian Kurz der Ruch der Korruption klebt. Vom EU-Gipfel kehrte Nehammer dieser Tage in Siegerpose nach Wien zurück, weil in Brüssel eine härtere Linie zu den Themen Außengrenze und Migration beschlossen wurde. Aber ob sich damit auch die katastrophale Lage seiner ÖVP deutlich bessert, die in allen Umfragen bei nur mehr etwas über 20 Prozent dümpelt?