Sehnsucht nach Sebastian Kurz

Sachslehners Abgang legt einen fundamentalen Richtungsstreit in der Volkspartei offen. Denn nicht wenige wünschen sich eine Rückkehr zum harten migrationskritischen Kurs von Sebastian Kurz. Vor allem in der Wiener-ÖVP sind deshalb viele unglücklich über Sachslehners Rücktritt. Könnten sich womöglich ganze Teile der Partei abspalten?

In dieser Folge von »Inside Austria« erklären wir, wie die Debatte über den Klimabonus für Asylbewerber zu einem fundamentalen Richtungsstreit in der ÖVP führte. Wir fragen, was der Streit über den Zustand der ÖVP unter Parteichef Karl Nehammer verrät. Und warum einige in der Partei noch immer auf eine Rückkehr von Sebastian Kurz hoffen.