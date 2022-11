In Österreich wird gerade über die Europäische Menschenrechtskonvention diskutiert – oder eher: Sie wird auf höchster politischer Ebene hinterfragt. Im Interview mit dem STANDARD antwortete August Wöginger, der Chef des ÖVP-Parlamentsklubs, auf eine Frage zum Asylrecht: »Auch die Menschenrechtskonvention muss überarbeitet werden. Wir haben mittlerweile eine andere Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden .«

Welche Stelle er konkret reformieren wolle, sagt er nicht – die Botschaft, die Wöginger aussenden will, ist aber eindeutig: In Asylfragen kennt die Volkspartei keine Gnade und ist zu allem bereit. Kurz davor hatte Wögingers Parteifreund Gerhard Karner, Österreichs Innenminister, verkündet, dass er Menschen auch wieder nach Syrien und Afghanistan abschieben wolle . Passieren wird das in absehbarer Zeit nicht – zumal es nicht der Innenminister ist, der darüber zu entscheiden hat. Die Kanzlerpartei scheint aber zu ihrer Kernbotschaft zurückgefunden zu haben, die nach dem Fall von Kanzler Sebastian Kurz eine Zeit lang verdrängt worden war: Wenn es um den Umgang mit Asylwerbern geht, steht die ÖVP der rechtspopulistischen FPÖ in nichts nach.