Die daraus resultierende Lektion scheint Alexander Van der Bellen, knapp 30 Jahre später und mittlerweile Bundespräsident, vergessen zu haben. Andernfalls hätte er sich nicht am Mittwoch, am Vorabend seiner Vereidigung für eine zweite Amtsperiode, ohne Not zu einem Angriff auf die FPÖ hinreißen lassen.

Das Gewissen des Präsidenten

Van der Bellen wurde im ORF gefragt, ob er den zuletzt massiv erstarkten Freiheitlichen im Zweifelsfall einen Regierungsbildungs-Auftrag erteilen würde. Die Antwort, mit Blick auf die von Herbert Kickl geführten Rechtspopulisten, lautete: Er werde »eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen«.

Der Auftrag, eine Partei mit der Regierungsbildung zu beauftragen, liege laut Verfassung, so Van der Bellen, in seiner »höchstpersönlichen Entscheidung«. Er sei da »frei« in seiner Willensbildung und werde im Fall der Fälle seinem Gewissen folgen.