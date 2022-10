3. Was will die ÖVP mit ihrem Festhalten an der Macht erreichen, außer an der Macht zu sein?

Nach mehreren skandalösen Enthüllungen schafft es die Partei in einem Kraftakt, ihren früheren Heilsbringer auszuschließen. Sie beauftragt wichtige Persönlichkeiten ihrer Partei damit, Compliance-Regeln auszuarbeiten, und hält Ermittlungen gegen wichtige Funktionsträger der Partei aus, ohne die Justiz anzugreifen. Nein, es geht da nicht um die ÖVP, sondern beschrieben wird die Reaktion der FPÖ auf die Ibiza-Affäre. Perfekt ist das alles innerhalb der FPÖ zwar nicht abgelaufen. Aber es ist kein Vergleich zur ÖVP, wo die meisten Beschuldigten an ihren Ämtern kleben und Institutionen attackieren.

Dazu kommt, dass der große inhaltliche Zweck für all das fehlt: Was will die ÖVP mit ihrem Festhalten an der Macht erreichen, außer an der Macht zu sein? In all den Chats, Einvernahmen und Ermittlungsakten kommt Politik an sich kaum vor. Vielmehr zeigt sich ein System der Transaktionen. Man macht dieses oder jenes, damit einem dieser oder jene »einen Gefallen schuldet«. Man will mehr Budget, um mehr verteilen zu können und damit mehr Einfluss zu haben. Man verteilt Posten, damit man »steuerbare« Persönlichkeiten dort unterbringt.