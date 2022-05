Man kann argumentieren, dass sich Österreich seit diesem 17. Mai 2019 in einem dauerhaften Krisenmodus befindet. Selbst die Coronapandemie schaffte es nur kurzzeitig, den Ibiza-Effekt auf die österreichische Innenpolitik abzuschwächen. Juristisch gesehen war das Video höchstens ein Schneeball, der langsam talwärts rollte, sich aber nach und nach in eine Lawine verwandelte.

In Österreich denkt man beim Schlagwort »Ibiza« weniger an die Baleareninsel als an einen denkwürdigen Abend im Juli 2017, an dem sich dort der damalige FPÖ -Chef Heinz-Christian Strache um Kopf und Kragen redete. Exakt drei Jahre ist es her, dass SPIEGEL und »Süddeutsche Zeitung« Videoaufnahmen davon veröffentlicht haben. Seither ist dieses Land ein anderes.

Der Abend selbst blieb bislang ohne juristische Konsequenzen, sowohl für die Seite der Filmenden als auch für die der Gefilmten. Doch rundherum breiteten sich die Ermittlungen durch sogenannte Zufallsfunde aus: also durch Verdachtsmomente, die im Zuge anderer Ermittlungen entdeckt werden. Das ging in etwa so: Im Ibiza-Video sagte Strache, der Glücksspielkonzern Novomatic zahle alle. Dann trudelte eine anonyme Anzeige bei den Ermittlern ein, dass es rund um Personalbesetzungen beim staatlichen Glücksspielunternehmen Casinos Austria AG zu Deals mit Novomatic gekommen sei. Deshalb schnappten sich Ermittler das Smartphone von Strache – darauf fanden sie weitere Indizien. Und dann kam das nächste Smartphone, die nächste Anzeige und so weiter und so fort.

Gigantischer Ermittlungsakt

Am Ende steht ein gigantischer Ermittlungsakt mit fast 70.000 Seiten und über fünfzig Beschuldigten. Die lesen sich wie das Who’s who des rechten Teils der politischen Landschaft. So wird gegen gleich vier ehemalige Finanzminister aus den Reihen der ÖVP ermittelt, ebenso gegen Altkanzler Sebastian Kurz, seinen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und andere FPÖ-Politiker.