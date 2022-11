»Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind«. Das hat Sebastian Kurz am 02. Dezember 2021 bei seinem Rückzug aus der Politik. Als Bundeskanzler Österreichs war er da bereits zurückgetreten.

Seitdem laufen die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in der Korruptionsaffäre um Kurz und Vertraute weiter. Was sie bislang ans Licht gebracht haben und warum das umfassende Geständnis von Thomas Schmid zuletzt für Aufregung und Schlagzeilen gesorgt hat, analysiert SPIEGEL-Autor Oliver das Gupta in der neuen Episode von SPIEGEL Daily.

Fest steht schon so viel: Für die Kanzlerpartei ÖVP wird die Affäre zur Zerreißprobe. In Umfragen rutscht sie ab und mäandert zwischen Distanz und Treue zum Kurz-Lager. Während erste Kurz-Vertraute an zentrale Posten der Partei zurückkommen, fürchtet etwa der Landesverband Niederösterreich bei den im Januar anstehenden Landtagswahlen den Verlust der absoluten Mehrheit und geht auf Abstand: »Weil die Marke ÖVP als so verbrannt gilt, haben die sich kurzerhand umbenannt in ›Niederösterreich-Partei‹.«

