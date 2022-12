Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Österreich fährt langsam herunter, freut sich auf Weihnachtsruhe – und die österreichische Regierung hängt in den Seilen. Das liegt weniger daran, dass 2022 mit seinen vielen Krisen herausfordernd war. Es liegt mehr daran, dass der Regierung gerade bei mehreren Großprojekten die Luft ausgeht. Spekulationen werden wieder laut, die Koalition könnte vor dem regulären Wahltermin 2024 platzen. Dabei gibt es zahlreiche Aufgaben, die ÖVP und Grüne noch gemeinsam umsetzen könnten. Ein Überblick, was 2023 politisch ansteht – oder anstehen muss, wenn die Regierung weiterarbeiten möchte:

1. Transparenz und Kampf gegen die Korruption

Die vergangenen Monate und Jahre haben eindrücklich gezeigt, dass es in Österreich an Transparenz fehlt. Die zahlreichen politischen Affären und Skandale wären mit besseren Gesetzen vielleicht nicht gänzlich vermeidbar gewesen, aber womöglich früher sichtbar geworden. Vieles von dem, was sich die Regierung im Kampf gegen die Korruption vorgenommen hat, droht zu scheitern: Das eigentlich fertig ausverhandelte Informationsfreiheitsgesetz, das eine Abschaffung des Amtsgeheimnisses beinhaltet, wird von ÖVP-geführten Bundesländern blockiert. Dabei ist Österreich das letzte Land in der EU, das seinen Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf Information von staatlichen Stellen verweigert.