Der Zugriff erfolgte bereits am Montag, nun haben die Behörden in Österreich darüber informiert: Die Polizei hat bei Hausdurchsuchungen in Oberösterreich und Niederösterreich ein großes Waffenarsenal bei Rockern sichergestellt, die der rechtsextremen Szene zugerechnet werden. Die Gruppe ist ein Ableger der »Bandidos«, die auch in vielen anderen Ländern aktiv sind.