Schlamm- und Wassermassen, die alles mit sich reißen. Die Gegend um den Ossiacher See bei Villach in Kärnten im Süden Österreichs. In der Nacht auf Mittwoch hatten ein Sturm mit Orkanböen und heftiger Regen ganze Dörfer in der Gegend verwüstet, als Folge kam es zu einem Hochwasser mit Flutwelle. Für die Orte Treffen und Arriach rief die Polizei den Zivilschutzalarm aus. Ein 82-Jähriger wurde von einem Bach mitgerissen und tot aufgefunden. Nach einer weiteren vermissten Person wird gesucht. Die Behörden riefen die Anwohner dazu auf, sich im ersten Stock ihrer Häuser in Sicherheit zu bringen. Mehrere vom Hochwasser eingeschlossene Menschen wurden mit Hubschraubern gerettet. Besonders das 1.400 Einwohner Dorf Arriach traf die Naturkatastrophe schwer: alle Verbindungsstraßen wurden weggeschwemmt, sodass die Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten sind. Das Bundesheer, die österreichische Armee, unterstützt Feuerwehr und Rettungskräfte bei der Arbeit.