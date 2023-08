Am nächsten Morgen flog er weiter nach Budapest. Dort trat der Privatier auf beim Sommerfestival des Mathias Corvinus Collegiums , einer mit staatlichen Geldern üppig ausgestatteten Kaderschmiede von Premier Viktor Orbán.

Kurz traf zudem den ungarischen Verteidigungsminister und forderte »sofortige Friedensgespräche«, um den Krieg Russlands in der Ukraine zu beenden – so ist es auf dem Twitteraccount des Ministers zu lesen. Verhält sich so einer, der für immer der Politik entsagt hat?

Das alte Team versammelt sich

Kurz’ Bürogemeinschaft in Wien hat derweil Zuwachs bekommen. Neben seinem Ex-Finanzminister Gernot Blümel, seiner Ex-Agrarministerin Elisabeth Köstinger, und seinem Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli soll jetzt auch sein Ex-Pressesprecher Johannes Frischmann einen Schreibtisch in dem mondänen Altbau bezogen haben. Nun ist ein wesentlicher Teil jenes verschworenen Teams beisammen, mit dem Kurz die Macht in der konservativen ÖVP errang und anschließend das Kanzleramt.