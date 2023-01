Niederösterreich ist flächenmäßig das größte Bundesland Österreichs. Die Landtagswahl gilt als Stimmungstest für das gesamte Land. Und tatsächlich lassen sich schon drei Dinge sagen:

Nie hat die ÖVP so schlecht abgeschnitten. Nie war das Ergebnis der SPÖ so schlecht. Nie war die rechte FPÖ so stark.

Zur Stunde sind erst 48 Prozent der Stimmen ausgezählt, urbane Räume fehlen noch. Fest steht aber bereits: Der Absturz der ÖVP in Niederösterreich ist historisch. Die absolute Mehrheit im Landtag ist weg, die Mehrheit in der Proporz-Landesregierung ebenfalls. Womöglich folgt jetzt in Kürze eine Personaldebatte um Parteichef und Kanzler Karl Nehammer. In der malträtierten SPÖ wäre ebenfalls eine Personaldebatte um die Parteichefin möglich.