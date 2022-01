Der Titelheld des allerersten SPIEGEL war ein ausländischer Politiker: der österreichische Gesandte Dr. Kleinwächter. Sicherlich waren die Nöte der österreichischen Außenpolitik gegenüber Washington deutschen Lesern im Jahr 1947 noch näher, als es die österreichische Politik den Deutschen heute ist. Doch zwei Dinge haben sich nicht geändert: Erstens ist das Interesse der SPIEGEL-Leserinnen und -Leser an außenpolitischen Geschichten sehr hoch, was sich sowohl an der Bedeutung von Auslands-Geschichten auf unserer Website zeigt, als auch an den vielen Auslands-Titeln. Und zweitens interessieren sich die Deutschen immer noch sehr für Österreich, was sich zuletzt beim Fall von Sebastian Kurz gezeigt hat. Wir haben darauf mit einem Ausbau unserer Berichterstattung über das Nachbarland reagiert.

Mathieu von Rohr, Ressortleiter Ausland (2022)