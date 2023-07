Wirkt das auf Sie alles noch normal?

Bundespräsident Alexander van der Bellen kritisierte den Normalitätsbegriff der ÖVP, er warnte vor einer »ausgrenzenden Sprache«: »Wer bestimmt, wer ›normal‹ ist und wer nicht?«, fragte er. Solche Begriffe trügen »mehr und mehr zum Zerbrechen einer Gemeinschaft bei.«

Als Letzter ist dann der Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer mit vollem Einsatz in diese Diskussion eingestiegen. Er sagte: »Ich habe schon einmal gesagt, dass ich hier schon nicht normal finde, dass man über Normalität überhaupt eine große Debatte führt.« Es sei wichtig, dass man Normalität benennen dürfe. Mit dem Rad zur Arbeit zu fahren sei okay, aber wer mit dem Auto fahren müsse, soll kein schlechtes Gewissen haben müssen. Es sei auch okay, vegan zu leben. »Aber es muss auch okay sein, wenn andere gern Schnitzel essen.«

Donald Trumps ehemaliger Berater Steve Bannon hat sein Rezept einmal auf den Punkt gebracht: »Flood the zone with shit«. Man solle die Menschen mit allem möglichem Quatsch überfluten, man solle sie verwirren, anstatt sie zu überzeugen. Geht es bei der ÖVP-Normalitäts-Debatte vielleicht auch darum? »Flood the zone with Schnitzel«.

Ist hohe Inflation normal?

Man könnte jetzt meinen, Österreich hätte andere Sorgen. Die Kronen Zeitung, Österreichs einflussreichstes Boulevardmedium, das sonst gern auf des Kanzlers Seite steht, brachte es ganzseitig zur Sprache: Ob es denn auch normal sei, nach wie vor eine derart hohe Inflation zu haben, kein Klimaschutzgesetz zustande zu bringen, zu wenige Lehrer zu haben, sich die Wohnung oder gar das Leben nicht mehr leisten zu können?

Auch andere Medien und viele Menschen fragen sich, was denn noch normal sei und was nicht – und obwohl die ÖVP bei der Suche nach Antworten nicht sonderlich gut aussieht, bleibt sie konsequent an der Frage dran. Dabei gäbe es in der Tat Themen, die wichtiger sein sollten. Die Inflation, der Klimaschutz, Transparenz in der Politik, der Notstand in der Bildung und in den Krankenhäusern. Der Kanzler will stattdessen über das Schnitzel diskutieren.

Die Debatte ist dermaßen blöd, dass man sie am liebsten ignorieren möchte. Aber dafür nimmt sie zu viel Raum ein.

In Niederösterreich, wo Mikl-Leitner als Landeshauptfrau amtiert und die FPÖ ganz normal Koalitionspartner ist, wurde im Landesdienst jetzt die Verwendung des Binnen-I oder des Gendersterns verboten. Bei Androhung von Strafe für besonders renitente Landesbeamt*innen. Der Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) erklärt: »Wir schieben dem Genderwahn einen Riegel vor. Unsere Sprache ist keine ideologische Spielwiese für eine politisch motivierte Minderheit.«

Ganz normal in Österreich im Jahr 2023.

