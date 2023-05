Natürlich könnte sich dieser Text einmal mehr mit Österreichs Sozialdemokratie beschäftigen. Sie gebar am gestrigen Montagabend nach schier endlosem Kreißen einen neuen Mann als Hoffnungsträger. Er heißt Hans-Peter Doskozil, ist burgenländischer Landeshauptmann und erhielt in einer Mitgliederbefragung der SPÖ über die künftige Parteispitze 33,7 Prozent der Stimmen. Auf die bisherige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner entfielen nur 31,4 Prozent.

Sie kündigte am Dienstag als Reaktion auf das Ergebnis ihren Rückzug an. Entschieden ist der Machtkampf in der SPÖ damit allerdings keineswegs, er geht nur in eine neue Runde. Andreas Babler, Bürgermeister der Kleinstadt Traiskirchen bei Wien und dritter Kandidat bei der Befragung, kam auf 31,5 Prozent der Stimmen – und könnte bei einer Kampfabstimmung auf dem Parteitag doch noch gegen Doskozil gewinnen.

Lohnender aber ist aktuell der Blick auf eine Partei, die schon dort ist, wo die SPÖ gern wäre: in der Regierung. Für die Grünen läuft es nämlich nicht gut, südlich wie nördlich des Alpenhauptkamms.

Unvorteilhaftes Foto

Während in Berlin mit Robert Habeck der einstige Stern am Öko-Himmel zu verglühen droht, stehen die Gesinnungsgenossinnen und -genossen in Wien fast geschlossen im medialen Trommelfeuer. Ein wesentlicher Grund für die maue Konjunktur bei den österreichischen Ökos liegt darin, dass der Koalitionspartner ÖVP seine anhaltende Sinnkrise gerade mit der Verwandlung zur Autofahrerpartei zu bekämpfen versucht.