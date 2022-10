Die Landtagswahl in Tirol ist entschieden. Besonders für die ÖVP endete der Urnengang vergangenen Sonntag in einem Desaster – ausgerechnet in dem österreichischen Bundesland, in dem die Volkspartei seit 77 Jahren regiert. Für die schwarz-grüne Koalition gibt es keine Mehrheit mehr, Tirol kehrt nun sehr wahrscheinlich zurück zur Großen Koalition aus ÖVP und SPÖ. Ein Hinweis darauf, was Österreich auch auf Bundesebene bevorstehen dürfte?